Pallone d’Oro 2021, svelato possibile indizio sul vincitore…

Il noto premio di France Football tornerà ad essere assegnato dopo lo stop del 2020

France Football ha svelato la copertina del prossimo numero e il suo protagonista potrebbe aver suggerito quale sarà l'esito della prossima premiazione per il Pallone d'Oro 2021 . Il numero del periodico francese, che sarà in edicola da sabato, sarà dedicato al prestigioso premio che verrà assegnato quest'anno dopo lo stop del 2020.

Oltre all'annuncio della lista ufficiale dei finalisti, il numero del giornale fa parlare per il soggetto scelto sulla copertina. Infatti, è il volto di Lionel Messi a campeggiare in prima pagina con tanto di sfondo... dorato. "Non mi sono pentito", la frase scelta da France Football per lanciare l'intervista al giocatore argentino. Si tratta, probabilmente, di un riferimento al trasferimento di questa estate al Paris Saint-Germain.

La scelta di Messi in copertina, come supposto anche da El Chiringuito TV, potrebbe essere un indizio riguardo al vincitore del trofeo per il 2021. In caso di successo, per l'argentino si tratterebbe del settimo trofeo e staccherebbe così in modo definitivo il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, fermo "solo" a quota 5.