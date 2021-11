Pallone d’Oro 2021 va a Messi che arriva a 7. La classifica dei 30

Tanti i fuoriclasse presenti alla cerimonia di assegnazione del premio di France Football

Al Theatre du Chatelet di Parigi si è svolta la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 alla presenza di tanti fuoriclasse come Lionel Messi e Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo non è andato a Parigi non essendo tra i favoriti. L'ambito trofeo è stato vinto da Lionel Messi che porta a casa il settimo Pallone d'Oro. L'argentino ha preceduto Robert Lewandowski. La serata è stata presentata da Didier Drogba accompagnato da Sandy Heribert.