Pallone d’Oro 2024, sono già sei i candidati alla vittoria

Lionel Messi ha sollevato questo lunedì il suo ottavo Pallone d'Oro. È lui il miglior calciatore del 2023, con la vittoria del Mondiale che ha dunque avuto un peso importantissimo. Ma per il prossimo anno? Quali sono quei calciatori che già ad inizio stagione hanno messo in mostra grandi potenzialità per ambire al premio di France Football?

CANDIDATI: Ci ha provato As a stilare una veloce classifica dei sei giocatori candidati alla vittoria finale. Due li conosciamo già e li abbiamo visti anche lunedì a fianco dell'argentino, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Per il francese questa può essere l'annata della consacrazione, non ha altre stelle al suo fianco e può prendersi l'intero palcoscenico a Parigi. Occhio però alla concorrenza, agguerrita, del norvegese che ritenterà a vincere il famoso premio individuale il prossimo anno. Il City appare sempre la squadra più forte al mondo e non è da escludere che possa tornare in finale di Champions League. Gli altri? Un posto spetta certamente a Jude Bellingham, vincitore del premio Kopa, il quale ha segnato 13 reti in altrettante presenze alla stagione d'esordio col Real Madrid. Incredibile per un 20enne. Un altro al compagno dell'inglese, Vinicius, che proprio in compagnia di Jude potrebbe vivere la bella stagione. Infortuni esclusi ovviamente.. Successivamente i nomi fatti dal quotidiano spagnolo sono quelli di Jamal Musiala (Bayern Monaco), Julian Alvarez e Rodri (Manchester City). Vedremo...