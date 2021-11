Pallone d’Oro a Messi, Casillas: “Trovo difficile credere nel valore di questi premi”

Il parere dell'ex portiere sul trionfo de La Pulce

L'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 a Lionel Messi ha sicuramente fatto contenti molti appassionati ma allo stesso tempo ne ha deluso altri. In primis "gli sconfitti", come Lewandowski e Jorginho, ma anche diversi ex campioni come, per esempio, Iker Casillas.