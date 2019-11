Pallone d’Oro, Casillas attacca: “Cristiano Ronaldo lo merita, ma c’è confusione…”

Sono settimane importanti per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. Dopo i vari premi già annunciati come il The Best, ecco che l’attesa per il trofeo più ambito si fa sentire.

I 30 candidati sono stati svelati ma, come sempre, ci sono dei favoriti. La lotta pare essere circoscritta tra tre calciatori: Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo con possibili outsiders alcuni giocatori Reds vincitori della passata edizione della Champions League.

CONFUSIONE – A voler dire la sua sul tema Pallone d’Oro e sull’assegnazione dei tanti premi già avvenuta, è stato Iker Casillas, attuale portiere del Porto e storico numero uno della Spagna ed ex Real Madrid. Su Twitter, lo spagnolo ha voluto fare una riflessione importante di cui si parlerà a lungo: “Van Dijk è il miglior giocatore per la UEFA, Messi è stato il migliore per la FIFA. Immaginiamo se Cristiano Ronaldo (che se lo merita) dovesse vincere il Pallone d’Oro. Mi sembra che le linee guida nel calcio per assegnare i premi non abbiano molta logica”, ha detto Casillas. Una vera e propria stoccata a chi si occupa di questi trofei…