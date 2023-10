Pallone d’Oro, c’è anche Djokovic: “Sono un nuovo acquisto del Milan”

Si scherza, ovviamente, ma non troppo, perché tra le stelle presenti al teatro Chatelet di Parigi c'era anche Novak Djokovic . Il numero 1 del tennis mondiale, noto tifoso del Milan, si trova nella capitale francese per partecipare al Masters 1000 di Parigi-Bercy , ultimo torneo dell'anno prima delle ATP Finals di Torino.

In base a quanto è trapelato Speed non conosceva Djokovic (?!), al punto da chiedergli nel backstage: "Come ti chiami? Sembri così famigliare...". Ignaro se l'interlocutore scherzasse o meno, Nole è stato al gioco...: "Sono una nuova stella del Milan - la risposta immediata - Ma non ho ancora giocato. Mi sto preparando per la prossima partita. Farò una tripletta". Poi l'abbraccio e la risata condivisa.