Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo scala la classifica: per i bookmakers si avvicina a Messi e Mbappé

Messi lo ha superato, Cristiano Ronaldo, chiaramente, non ci sta. L’eterna lotta per chi è il migliore potrebbe continuare. Dopo la sesta vittoria del Pallone d’Oro da parte dell’argentino, il portoghese potrebbe tornare in auge per il prossimo trofeo del 2020. La quota di CR7 è scesa da 22 a 6: l’argentino e il francese si attestano a 5.

Come riporta Agipronews, infatti, la quota del portoghese da gennaio ad oggi è scesa drasticamente con il rendimento di Cristiano Ronaldo con la Juventus determinante. Ora CR7 occupa il terzo posto dietro ai favoriti Messi e Kylian Mbappé. Alle loro spalle seguono Mohamed Salah e Neymar a 12,00. Mentre a 15 si trova il trio composto da Lewandowski, De Bruyne e Sterling. Quotato a 150,00 il connazionale di CR7 Joao Felix dell’Atletico Madrid.