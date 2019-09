Pallone d’oro, ecco il premio Yashin: se lo aggiudicherà il miglior portiere della stagione

Non solo il Pallone d’oro, France Football ha deciso di assegnare, a partire dall’edizione 2019, anche il Premio Yashin, che come facilmente intuibile eleggerà il miglior portiere della stagione calcistica. Il riconoscimento verrà consegnato a margine della consegna del Pallone d’oro e il vincitore sarà decretato dagli stessi specialisti che voteranno per il premio principale della cerimonia, che solitamente si svolge nel mese di dicembre. Il caporedattore della testata francese Pascal Ferré ha detto: “Non è altro che un premio di consolazione per il miglior portiere del mondo, eletto dalla stessa giuria di specialisti che assegna il Pallone d’Oro”. Solo un portiere nella storia ha vinto il Ballon D’or, fu proprio il russo Yashin nel 1963, nonostante se lo sarebbero meritati anche Buffon e Kahn tra gli anni Novanta e primi Duemila.