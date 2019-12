Pallone d’Oro: la lista dei dieci finalisti e le posizioni dalla numero 30 alla 11

Questa sera a Parigi si decreterà il vincitore del Pallone d’Oro 2019. Come da tradizione, nel corso del pomeriggio sono stati svelati, in ordine, tutte le posizioni dalla numero 30 fino alla 11, per poi lasciare alla cerimonia in serata l’ordine di arrivo della Top Ten.

Questi, intanto, i giocatori che si sono posizionati dalla 30esima posizione fino alla 11esima:

11. De Jong (Barcellona)

12. Sterling (Manchester City)

13. Hazard (Real Madrid)

14. De Bruyne (Manchester City)

15. De Ligt (Juventus)

16. Aguero (Manchester City)

17. Firmino (Liverpool)

18. Griezmann (Barcellona)

19. Alexander-Arnold (Liverpool)

20. Tadic (Ajax), Aubameyang (Arsenal)

22. Son (Tottenham)

23. Lloris (Tottenham)

24. Koulibaly (Napoli), Ter Stegen (Barcellona)

26. Benzema (Real Madrid), Wijnaldum (Liverpool)

28. Joao Felix (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Van De Beek (Ajax)

Ecco invece, ad esclusione, coloro che si contenderanno i posti della Top Ten:

Alisson (Liverpool), Lewandowski (Bayern Monaco), Mahrez (Manchester City), Mané (Liverpool), Mbappé (Paris Saint-Germain), Messi (Barcellona), Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), B. Silva (Manchester City), Van Dijk (Liverpool).

Tutti sono ormai certi che il podio vedrà Messi sul gradino più alto, poi van Dijk del Liverpool e infine Cristiano Ronaldo della Juventus. Succederà davvero così?