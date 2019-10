Il centrocampista del Real Madrid Luca Modric ha condiviso i suoi pensieri sulla prossima assegnazione del Pallone d’Oro. L’attuale detentore, non parteciperà alla corsa per il trofeo di France Football non essendo stato inserito nei 30 “nomination” della rivista francese. Mai era successo prima. “È complicato, ma quattro giocatori si distinguono per me: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dyck e Mohamed Salah. Auguro loro buona fortuna “, cita Modric Sport.es.