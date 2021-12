Pallone d’Oro, Pascal Ferré: “Ho votato Lewandowski. Premio per 2020? Ci stiamo pensando”

Il responsabile del Pallone d'Oro ha parlato dell'assegnazione del trofeo di questa edizione e e non solo

La vittoria di Lionel Messi del Pallone d'Oro 2021 ha generato molta polemica. Le stesse parole dell'argentino in merito al rivale Robert Lewandowski e alla necessità di trovare un modo per premiarlo per la mancata edizione del 2020 quando il polacco sarebbe stato quasi certamente il vincitore hanno suscitato grande interesse anche da parte dell'organizzatore dell'evento Pascal Ferré che nel corso di un'intervista a Watson ha aperto a questa possibilità.

Il caporedattore di France Football ha commentato: "Il Pallone d'Oro si basa su un sistema democratico. Ci sono 170 giurati e hanno deciso di votare per Messi", ha detto Pascal Ferré. "Io personalmente non ho messo Messi al primo posto. Ho scelto Lewandowski ma penso che anche Messi meritasse il ​​Pallone d'Oro. Quello che ha detto Messi sul premio a Robert è stato carino e intelligente. Penso che non dobbiamo prendere una decisione rapidamente. Possiamo pensarci e dovremmo allo stesso tempo rispettare la storia del Pallone d'Oro, che si basa sulle votazioni. Non possiamo essere sicuri che Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d'Oro l'anno scorso. Non possiamo saperlo perché non ci sono state votazioni. Ma dobbiamo essere onesti: avrebbe avuto grandi possibilità".