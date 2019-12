Pallone d’Oro, rispettate le attese: vince Messi, è la sesta volta in carriera

Tutto confermato: Leo Messi vince il sesto Pallone d’Oro della sua immensa, straordinaria carriera. In Spagna già da una settimana davano per certo il trionfo dell’asso del Barcellona nella kermesse che si è tenuta questa sera a Parigi, e le attese sono state rispettate. L’annuncio alle ore 21.30 circa: Messi stacca così Cristiano Ronaldo, che resta fermo a quota cinque. Sorpassi e controsorpassi continui fra due giocatori che hanno scritto e stanno scrivendo tuttora la storia del calcio internazionale.

Il 10 del Barcellona è ancora una volta il numero uno del mondo per i giornalisti chiamati a votare su invito di France Football. Un totale di 613 gol in 700 partite, per qualcuno il calciatore più grande di tutti i tempi: dopo i successi del 2009, del 2010, del 2011, del 2012 e del 2015, è arrivato il sesto trionfo, a quattro anni di distanza dall’ultimo.