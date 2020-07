Pallone d’Oro, Rummenigge: “Andava a Lewandowski ma la Francia ha sospeso tutto. Premio torni alla Fifa”

L’ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha commentato con toni polemici la decisione di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro per la stagione corrente.

NON SIAMO CONTENTI

Le parole dell’ex attaccante dell’Inter in merito alla decisione di non assegnare il prestigioso premio: “Forse ci rivolgeremo di nuovo alla FIFA e diventeranno di nuovo i responsabili del premio. Tutti tranne il campionato francese hanno terminato la stagione. Pertanto, il Pallone d’Oro deve essere assegnato al miglior calciatore”.

STAGIONE INCREDIBILE – “Robert Lewandowski sta vivendo una stagione fantastica. Questa è forse la migliore stagione della sua carriera. Sfortunatamente, France Football ha deciso di non assegnare il premio quest’anno. Non siamo contenti di questa decisione, non è del tutto giusto. Parlerò con Gianni Infantino e gli chiederò di convincere France Football o FIFA ad organizzare la presentazione del Pallone d’oro”.