Pallone d’Oro, stoccata di van Dijk all’assente Ronaldo: “Ah, era rivale per il premio?”

Stoccata non da poco da parte del difensore del Liverpool Virgil van Dijk nei confronti del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, assente a Parigi per la consegna del Pallone d’Oro 2019 (che dovrebbe finire nelle mani di Leo Messi, il rivale, davanti proprio al centrale olandese dei Reds). Van Dijk, una volta venuto a conoscenza dell’assenza del portoghese, si è espresso così, come evidenziato da SportMediaset.it: “Perché, era un concorrente per la vittoria?”. Non le ha mandate di certo a dire, molto probabilmente poiché consapevole di aver meritato di essergli davanti nel podio per il premio individuale di France Football, il più importante a livello mondiale.