Pallone d’Oro svedese 2021: Forsberg batte Ibrahimovic

L'attaccante del Milan beffato dal connazionale del Lipsia

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic , che non riesce a mettere in bacheca il suo 13esimo "Guldbollen", ovvero il Pallone d'Oro svedese. L'edizione 2021 dell'ambito trofeo, infatti, se l'è aggiudicata Emil Forsberg , centrocampista del Lipsia.

Nonostante l'ottima stagione disputata con la maglia del Milan e la qualificazione in Champions League ritrovata dal club anche per merito suo dopo sette anni, Ibra non è riuscito a bissare il trionfo del 2020 restando, dunque, fermo a 12 Guldbollen conquistati finora. Un bottino incredibile che sarebbe stato possibile incrementare anche quest'anno se non fosse stato appunto per Forsbeg reduce da una grandissima stagione con 9 gol e 6 assist con la maglia del Lipsia e protagonista anche a Euro 2020 con quattro reti.