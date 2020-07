Pallone d’Oro, svolta clamorosa: non si assegnerà nel 2020

Niente Pallone d’Oro. Questo surreale 2020, tristemente contraddistinto dall’emergenza Coronavirus, non avrà neppure il suo giocatore copertina. Lo ha stabilito la rivista “France Football”, che assegna il premio al miglior giocatore dell’anno solare dal lontano 1956. Troppo incerte le condizioni per poter valutare correttamente i vari candidati.

RINUNCIA

Lo stesso “France Football” ha spiegato le ragioni di questa dolorosa decisione in un comunicato: “Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’Oro non verrà assegnato nell’anno 2020, a causa di condizioni eque insufficienti. I vincitori dell’ultima edizione non avranno successori alla fine dell’anno. Perché questa scelta? Quest’anno così unico non può essere trattato come un anno normale. L’equità che prevale in questo titolo onorario non poteva essere preservata, perchè non tutti i giocatori hanno avuto lo stesso trattamento, avendo visto il proprio campionato interrotto a differenza di altri. Quindi come possiamo confrontare l’incomparabile? Non volevamo inserire un asterisco indelebile nella lista dei nostri premi con la scritta “trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19. Preferiremo sempre una piccola distorsione alla nostra storia che una grande cicatrice. Dovevamo proteggere la credibilità del nostro premio”.