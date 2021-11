Pallone d’oro, Totti: “Abituati a Messi-Ronaldo, ecco chi sceglierei”

Francesco Totti si sbilancia sull'assegnazione del Pallone d'oro, affermando di essere ormai abituato al dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo

E' il giorno della verità per il Pallone d'oro. Oggi a Parigi verrà assegnato il premio di France Football per il miglior calciatore del 2021. In pole position c'è il solito Leo Messi, pronto a sollevare per la settima volta questo riconoscimento. Lo sfidante più accreditato, stando alle indiscrezioni, sembra il polacco Robert Lewandowski, reduce da un biennio ricco di soddisfazioni con il Bayern Monaco. Francesco Totti si è espresso su questo confronto in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport, dando il suo punto di vista: "Noi siamo abituati a vederlo assegnato a uno tra Messi e Ronaldo, ma io quest'anno lo darei a Lewandowski". Se dovesse andare come l'ex capitano della Roma spera, il polacco vincerebbe per la prima volta in carriera il Pallone d'oro. Solamente Luka Modric nella stagione 2018 è riuscito a interrompere il dualismo Ronaldo-Messi che dura dal 2009. A Lewandowski il compito di imitarlo fino in fondo.