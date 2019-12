Pallone d’oro, Touré non ci sta: “Lo merita chi ha vinto la Champions”

L’assegnazione del Pallone d’oro a Leo Messi continua a far discutere gli appassionati. Tra gli scettici di questa decisione c’è anche Yaya Touré. Oltre a commentare il fenomeno dilagante del razzismo, il centrocampista ivoriano di Barcellona e Manchester City è convinto che il premio sarebbe dovuto andare a Madio Sané. Queste le sue parole all’Independent: “In Africa non ci sono giocatori migliori di lui. Avete visto i voti, hai visto cosa ha fatto nell’ultimo anno, quanti gol ha segnato, cosa ha realizzato con il Liverpool? Per me è un peccato quando una squadra vince la Champions League e il vincitore del Pallone d’Oro non viene da lì.”