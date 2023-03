Pallone finisce in campo di cricket e scoppia rissa: denunciati otto minorenni

Incredibile episodio accaduto in Trentino che ha scatenato una rissa per un pallone da calcio finito in un campo di cricket. Dopo li incidenti denunciati otto minorenni tra i 16 e i 17 anni, ospiti di una comunità di accoglienza per minori non accompagnati. I fatti risalgono allo scorso 20 febbraio: è stata la struttura a chiamare i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana che sono intervenuti per riportare la calma tra i giovanissimi e hanno poi segnalato l'episodio alla Procura dei minori di Trento. Botte da orbi fra giovani di diversa nazionalità e dal passato difficile. La comunità difatti accoglie minori stranieri non accompagnati, e svolge attività di educazione e recupero. Ai Carabinieri contattati dalla struttura non è rimasto altro che sedare gli animi, riportare quindi la calma e verificare con precisione l’accaduto. Poi è scattata la segnalazione alla Procura dei minori di Trento.