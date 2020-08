Pallotta ha fretta: dopo l’addio alla Roma punta un club di Premier League

Neanche il tempo di lasciare la Roma che già il futuro di Pallotta potrebbe essere indirizzato verso una nuova avventura. Secondo il Daily Mail, l’ex patron dei giallorossi avrebbe messo nel mirino il Newcastle, club di Premier League.

LA NUOVA IDEA DI PALLOTTA

Il Newcastle, attualmente sotto la proprietà di Mike Ashley, potrebbe cedere il timone a James Pallotta, voglioso di restare nel mondo del calcio dopo l’addio alla Roma. Il club inglese era già stato ad un passo ad un nuovo e ricco cambio di proprietà, sfumato nelle settimane scorse. Adesso l’idea Pallotta per provare a scrivere una nuova pagina, sia per l’imprenditore americano che per la società di Newcastle.