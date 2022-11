Palomino assolto dopo il caso di doping

Una buona notizia per il giocatore e l'Atalanta.

Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia ha assolto il calciatore dell' Atalanta, José Luis Palomino , risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell'estate scorsa.

Arrivano quindi ottime notizie per il centrale della Dea che era stato sospeso in via cautelare dallo scorso luglio, quando era risultato positivo al Clostebol Metabolita a seguito di un controllo effettuato a sorpresa a Zingonia.