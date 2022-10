Palomino, processo per caso doping: c’è la data

Il difensore argentino dell' Atalanta José Luis Palomino , risultato positivo lo scorso luglio al Clostebol Metabolita durante i controlli effettuati da Nado Italia a Zingonia, andrà presto a processo per comprendere anche quale potrà essere il suo futuro.

Il calciatore, al momento sospeso dal Tribunale nazionale Antidoping, andrà, come detto, a processo. In queste ore è stata anche rese nota la data che sarà quella del prossimo 4 novembre, alle ore 14.00, in teleconferenza.