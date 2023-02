Panchina d’oro, il 20 febbraio saranno svelati i vincitori

Dopo due anni l’evento organizzato dal Settore Tecnico torna al Centro Tecnico Federale.

Redazione ITASportPress

Si svolgerà lunedì 20 febbraio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la trentunesima edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori, con un insindacabile giudizio d’eccezione: quello dei colleghi tecnici.

Torna quindi nel cuore della Scuola Allenatori federale la Panchina d’oro, dopo che per due anni il riconoscimento è stato deciso con una precedente votazione on-line e consegnato ‘in tour’ dai vertici del Settore Tecnico ai vari vincitori: nel 2021 (per la stagione 2019/2020) il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, è andato a Zingonia per premiare l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, mentre lo scorso marzo una delegazione del Settore Tecnico è volata a Londra, per dare il riconoscimento ad Antonio Conte (per la Serie A 2020/2021, quando era alla guida dell’Inter).

“Finalmente – dichiara il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina - torniamo a vivere in presenza un appuntamento importante per il Settore Tecnico e per tutti gli allenatori italiani. Si tratta di una celebrazione prestigiosa, con la consegna dei riconoscimenti ai migliori tecnici della scorsa stagione, ma anche una preziosa occasione di formazione e di confronto, utile a rafforzare il legame tra la scuola di Coverciano e chi vive il campo quotidianamente. La FIGC crede fortemente nel continuo aggiornamento per tutte le professionalità che operano nel mondo del calcio, a cominciare dagli allenatori che rappresentano un’eccellenza del nostro movimento”.

“La Panchina d’oro – sottolinea il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – è un premio molto sentito, perché a decretarlo sono gli stessi colleghi e addetti ai lavori. Per la seconda volta, in questa cerimonia organizzata dal Settore Tecnico federale, premieremo anche il miglior responsabile di settore giovanile, sottolineando questo ambito nevralgico per il calcio italiano. Si tratterà della trentunesima edizione, che arriva nel cuore di una stagione particolare, che gli allenatori hanno dovuto gestire con una lunga pausa dovuta ai Mondiali: questo tema sarà il focus del corso di aggiornamento che avrà docenti di grande prestigio per l’occasione”.

Non solo Serie A. Se infatti la Panchina d’oro celebra il miglior allenatore del nostro massimo campionato, ad essere premiati durante la cerimonia – che si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento obbligatorio per gli allenatori professionisti - sono anche i tecnici delle squadre di Serie B e Serie C maschile, di Serie A e Serie B femminile, della Serie A di calcio a cinque – sia maschile che femminile – e il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, che riceverà il premio intitolato a ‘Mino Favini’.

Per quel che riguarda Serie A, Serie B e Serie C maschile, le votazioni avverranno la mattina stessa, mentre negli altri casi saranno effettuate delle consultazioni on-line precedentemente alla giornata del 20 febbraio per decretare i vincitori delle varie categorie. Per il futsal, le votazioni sono a cura della Divisione Calcio a Cinque.

L’ultima edizione. L’attuale allenatore del Tottenham, e all’epoca alla guida dell’Inter, Antonio Conte, è stato premiato l’anno scorso per la stagione in cui vinse lo Scudetto con il club nerazzurro. I suoi colleghi tecnici lo hanno eletto miglior tecnico della Serie A 2020/2021 con 20 voti, facendogli superare così per una sola preferenza l’allenatore del Milan, Stefano Pioli (19).

Sempre per la stagione 2020/2021, la Panchina d’argento (Serie B) è andata ad Alessio Dionisi, all’epoca all’Empoli; la Panchina d’oro di Serie C a Cristiano Lucarelli della Ternana.

Per il calcio femminile, Panchina d’oro a Rita Guarino (Juventus) e quella d’argento a Manuela Tesse (Pomigliano).

Le votazioni per il futsal a cura della Divisione Calcio a cinque hanno premiato Salvo Samperi (Meta Catania, Serie A maschile) e Massimiliano Neri (Serie A femminile, Città di Falconara).

Il regolamento. La cerimonia della Panchina d’oro si tiene all’interno di un corso di aggiornamento obbligatorio per gli allenatori professionisti. Per la Panchina d’oro e d’argento maschile hanno diritto di voto tutti i tecnici dei due massimi campionati, sia della scorsa che di questa stagione.

Per maggiori informazioni sugli aventi diritto di voto nelle varie categorie e sul regolamento della Panchina d’oro in generale,