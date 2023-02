Panchina d’oro, premiati Pioli, Pecchia e Baldini

Si è svolta oggi la trentunesima edizione della Panchina d’oro, l’evento che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, la Panchina d’oro è tornata quindi nella sua cornice originale, a Coverciano, nel cuore del Settore Tecnico federale. Durante la cerimonia sono stati premiati i migliori allenatori della scorsa stagione, secondo l’insindacabile giudizio dei colleghi tecnici. Per la Serie A ha vinto la Panchina d'Oro Stefano Pioli con 33 voti su 46. Il riconoscimento per la scorsa annata di Serie B è andato a Fabio Pecchia che ha portato in A la Cremonese. Per la Serie C con 21 voti premiato Silvio Baldini che lo scorso anno ha portato il Palermo in B. Panchine per il calcio a 5 (Massimiliano Neri, Città di Falconara, e Fulvio Colini, Pesaro), per il calcio femminile (Sebastian De La Fuente, Como, e Montemurro, Juventus), il “Mino Favini” e per i responsabili del settore giovanile andato a Francesco Palmieri (Sassuolo).