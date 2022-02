Pandev e l’addio al Genoa: “Non ho dormito per 4 giorni. Mi son sentito un peso”

Parla l'attaccante macedone dopo l'addio al Grifone

Ha scelto il Parma in Serie B per essere di nuovo protagonista. Un'ultima avventura prima di quello che, questa estate, sarà probabilmente il ritiro. Parliamo di Goran Pandev che solamente poche settimane fa ha detto addio al suo Genoa . Una separazione non indolore come ha raccontato lo stesso macedone a Il Secolo XIX.

ADDIO - "Se penso al Genoa? Mi fa male, ovvio che fa male… i primi 4 giorni dopo l’addio non ho dormito", ha raccontato Pandev. "Non avevo paura di retrocedere ma al Genoa mi hanno fatto capire che non avevano più bisogno di me. E così ho compreso che ho fatto la scelta giusta, per sentirmi ancora vivo. Quando sono andato in sede e ho visto gente felice che andassi via. Ero dispiaciuto ma ho capito che era finita. Quando ho detto della chiamata del Parma a Zarbano, Spors e agli altri dirigenti, nessuno mi ha detto 'rimani, aiuta i ragazzi'. Mi hanno detto: 'se hai deciso di andare, vai'. Si vedeva che erano contenti e ho voluto togliere il disturbo. Negli ultimi tre mesi mi sentivo di peso. E questo vale anche per altri dei vecchi".