Pandev ha le idee chiare: “Salvo il Genoa e gioco l’Europeo, poi mi ritiro”

Goran Pandev si confessa e lo fa ai microfoni de Il Secolo XIX. Il centravanti del Genoa ha le idee chiare per i prossimo mesi tra Serie A ed Europeo con la sua Macedonia.

Pandev: “Salvo il Genoa e faccio l’Europeo poi mi fermo”

Il centravanti si prepara a vivere gli ultimi mesi da protagonista ma ha ancora qualcosa da fare prima di appendere gli scarpini al chiodo: “Nel 2021, a luglio, faccio 38 anni, credo davvero che sarà l’ultima stagione”, ha spiegato Pandev a proposito dell’annata in corso col Grifone. “Prima, però, ho gli ultimi sogni da realizzare. Salvo il Genoa e faccio l’Europeo senza stress. Successivamente credo che resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli che amano stare in Liguria. Genoa? Questo è il club in cui ho militato più anni ormai mi sento genoano.”