Pandev, il Genoa prova a convincerlo: no a ritiro e ancora un anno in Serie A

L'attaccante ha annunciato il ritiro ma il Grifone spera di convincerlo a giocare ancora

Goran Pandev potrebbe posticipare il suo addio al calcio giocato. Il Genoa starebbe cercando, infatti, di convincere l'attaccante 37enne a rimanere un'altra stagione in Liguria. Il calciatore aveva annunciato che dopo l'Europeo con la sua Macedonia avrebbe detto addio alla Nazionale e, probabilmente, anche al calcio giocato. Per questa ragione, dalle parti di Genova si sta facendo di tutto per provare a convincerlo a ritardare questa sua decisione.