Pandev, lo scherzo delle Iene: venduto in India per 3 anni

Un scherzo tanto divertente quanto crudele, almeno per Goran Pandev. L’attaccante del Genoa è stato vittima del noto programma tv Le Iene che ha deciso di… venderlo in India. Complici alcuni suoi compagni di squadra del Grifone come Domenico Criscito, Stefano Sturaro, Mattia Perin e Davide Biraschi, al macedone è stato fatto credere di essere stato venduto dalla società di Preziosi in uno dei posti ritenuti peggiori per lui…

Pandev: lo scherzo delle Iene

Invitato a cena da capitan Criscito, Pandev si ritrova a scherzare e parlare con i suoi compagni, anche loro invitati e… complici nello scherzo. Tra una battuta e l’altra tocca a Criscito fare la sua parte e confidare a Pandev e agli altri di essere stato ceduto in India ma che, vista la destinazione, ha deciso di ritirarsi. Il macedone è tra i primi a scherzare per la meta davvero lontana e poco conosciuta peccato che poco dopo, lo stesso destino lo attenderà.

Pochi minuti più tardi, infatti, l’agente del centravanti gli comunica al telefono che il Genoa lo ha venduto in India. Incredulo, anche per l’offerta poco superiore ai 70 mila euro in tre anni, Pandev decide di appendere gli scarpini al chiodo direttamente. Lo scherzo continua e in mezzo ci finiscono anche i tifosi (finti) che saputo il rifiuto del giocatore lo chiamano per protestare. In quel momento, però, ecco svelato tutto con l’inviato delle Iene che arriva e comunica che si è trattato di un gioco.

Pandev resta al Genoa e ha intenzione di segnare ancora tanti gol per portare la sua squadra alla salvezza il prima possibile.