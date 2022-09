Pandev si ritira: “Un viaggio incredibile”. Perin gli scrive: “La tua più grande vittoria è stata…”

RITIRO - "Mi guardo indietro e non sembra ancora vero…E stato un viaggio incredibile.Tante emozioni,le portò tutte dentro e so di condividerle con guanti mi hanno accompagnato lungo questo camino. Ringrazio la mia famiglia mia moglie Nadica i mie figli Filipo Ana Sofia che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il colore che mi ha dato… Siete stati magnifici. Ringrazio tutta la Branchini, Giovanni, Carlo Leo senza di voi non avrei fatto tutto guesto. Ringrazio tutti i miei allenatori dirigenti per la fiducia ricevuta,per tutto quello che ho imparato. Ringrazio tutti i miei tifosi, dal primo all’ultimo. Vorrei abbracciarvi… Finisce un capitolo bellissimo… Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni… Sono felice di averle condivise insieme… Con il tutto il mio cuore Goran…", le parole di Pandev .

PARLA PERIN - Un messaggio, quello del macedone, che ha visto un suo ex compagno di squadra, Perin, rispondere con grande emozione con un post social a parte: "La tua più grande vittoria Goki sta nell’essere riuscito a strappare applausi da tutti i tifosi d’Italia, delle squadre in cui hai giocato e di quelli avversari, indistintamente. Per questo tuo modo silenzioso ma professionale ed umile di approcciarsi al calcio. Essere leader, alla tua maniera, è un dono, toccato a pochi. Così come sono pochi quelli che conoscono la tua ironia tagliente, che non traspare dal Goran che si vede in campo, dalla tv. Io sì, questa tua angolazione me la sono goduta e nel rapporto tra noi ha fatto la differenza. Buona nuova vita Goran e grazie per avermi insegnato più di quanto immagini".