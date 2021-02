Panucci: “Capello mi ha sempre scelto perché ero vero. Cassano? Meglio lasciarlo perdere”

Negli ultimi giorni avevano attirato l’attenzione alcune dichiarazioni di Antonio Cassano. L’ex fantasista barese ricordava anche il suo passato alla Roma. Nella formazione capitolina ha avuto come compagno di squadra anche Christian Panucci.

AMICIZIA

L’ex difensore ha espresso il suo punto di vista sul racconto di Cassano e sul rapporto con il tecnico di allora, Fabio Capello. Queste le sue parole a Radio Due: “Meglio lasciar stare Cassano, preferisco non spendere parole per lui, sarebbe un discorso troppo lungo. Capello? Ero un suo pupillo. Mi voleva in tutte le squadre, mi ha portato ovunque. Ma perché sono stato una persona vera, lui non amava i ruffiani. Io e lui abbiamo avuto dei confronti, ma sempre molto leali. Con lui c’è sempre stato un rapporto particolare, ma è uno che non ti regala niente”.