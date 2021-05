Panucci: “Juventus sotto le attese. Vi dico chi andrà in Champions”

L'ex difensore sulle vicende del calcio italiano

E ancora. "Penso che tutto sia dipeso dalla stagione della Juve che è andata sotto le aspettative: ha spento una corsa e ha acceso l’altra. Uno scudetto praticamente vinto con tanto anticipo non me l’aspettavo, il che non significa che non sia giusto. L’Inter se l’è guadagnato piano piano, facendo molto bene. La Juventus ha fatto male: numeri alla mano bisogna dirlo, se si è onesti intellettualmente. E infatti Pirlo è stato onesto: ha detto che è il primo a non essere contento, per come sono andate le cose. La Juve è la squadra più forte, ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere il campionato".