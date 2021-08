Paola Ferrari replica a Galeazzi: “Io invadente? Fiera di aver invaso vostro mondo”

Botta e risposta tra i due giornalisti della Rai

Polemica a distanza con tanto di botta e risposta tra due giornalisti della Rai. Ha iniziato Giampiero Galeazzi che in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha condiviso un suo pensiero dopo che Paola Ferrari ha annunciato che dopo il Mondiale in Qatar smetterà." Non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo", ha dichiarato in un’intervista al Corriere dello Sport. Sul proprio canale Instagram è arrivata la replica della conduttrice Rai. "Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente . Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio . E sono fiera di averlo fatto".