Papin: “Maignan il più forte portiere del mondo. Ibra? Io ho smesso quando…”

"In questo momento Maignan è il miglior portiere al mondo. Incide sempre con due-tre parate incredibili a partita, e poi non sbaglia mai: ha la regolarità dei grandissimi. Era già forte al Lilla, ma il passaggio al Milan gli ha fatto fare il salto di qualità. Il futuro è suo, anche in nazionale", ha detto Papin sul numero uno rossonero.

Spazio anche agli attaccanti: "Ibra? Zlatan è un fenomeno da studiare. Per un centravanti oggi è sempre più complicato reggere ad alto livello quando l'età avanza. Io mi sono fermato quando ho capito che non riuscivo a scattare come prima, quando non saltavo più in alto degli avversari... Giroud? Deve gestirsi con saggezza: deve essere consapevole che giocherà meno e girare a proprio favore questo aspetto. Se non chiederà troppo al suo corpo potrà mantenere certi standard".