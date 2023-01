Papu Gomez: “Atalanta, ci sentivamo forti. Ho un rimpianto”

Le parole dell'ex calciatore della Dea.

Redazione ITASportPress

Ai microfoni di CornerTalk per L'Eco di Bergamo, Alejandro Papu Gomez ha parlato anche dell'Atalanta e dei ricordi della sua lunga esperienza in quel di Bergamo. Gli inizi difficili, gli anni di crescita e i grandi traguardi raggiunti con tanti di grande rimpianto.

"Ci sentivamo forti, talmente tanto che alle volte non entravamo subito in partita in campo, prendevamo gol in apertura nei primi 5-10 minuti, consapevoli poi che saremmo stati in grado ugualmente di vincere. L’Atalanta più bella è stata quella del 2019/20 e quella del 2016/17. Dopo tanti anni abbiamo portato l’Atalanta nuovamente in Europa, ai tempi la Serie A mandava in Champions tre squadre, altrimenti ci saremmo arrivati il primo anno"

Tra i ricordi più belli: "La vittoria di Kharkiv con lo Shakhtar, avevamo fatto tanto per arrivare fin lì in Champions che non potevamo di certo uscire. Anche la sfida con la Dinamo Zagabria a San Siro resterà nel mio cuore".

Nelle parole del Papu Gomez anche un grande rimpianto: "Penso che nel 2020, senza quando accaduto con il Covid, forse, avremmo potuto lottare per lo scudetto. Per quattro o cinque anni abbiamo dominato il calcio italiano, eravamo la squadra che giocava meglio in Serie A e tra le prime sei in Europa. Segnare così tanto e non vincere nessun trofeo è un grande rammarico".