Papu Gomez, Atalanta nel cuore: complimenti social dopo l’approdo in finale di Coppa Italia

Certi amori non finiscono. E sicuramente quello tra Alejandro Papu Gomez e l’Atalanta sarà difficile da dimenticare. La conferma arriva dai social dove il talento argentino, ora al Siviglia, in queste ora ha deciso di omaggiare e complimentarsi con la sua ex squadra per aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo il doppio confronto contro il Napoli.

Papu Gomez, complimenti social all’Atalanta

Attraverso una stories su Instagram, l’ex 10 nerazzurro, reduce anche lui dall’impegno in Coppa col suo Siviglia contro il Barcellona, ha dedicato un pensiero all’Atalanta. “Finalisti”, ha scritto Papu Gomez condividendo una foto della società bergamasca che festeggiava l’accesso all’ultima sfida del torneo italiano. Degli applausi e un’emoticon col cuore hanno completato il messaggio.

Tra l’Atalanta e Papu Gomez, nonostante tutto, c’è ancora tanto, tantissimo affetto… Ancora troppo fresco l’addio e il grande sentimento tra le parti.