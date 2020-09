Papu Gomez carico: “Ci attende altra grande stagione. In Argentina tutti parlano dell’Atalanta”

Alejandro Papu Gomez è carico per la nuova stagione. Al via il ritiro di Zingonia della sua Atalanta agli ordini di mister Gasperini per un’altra annata che si attende davvero importante per la Dea. Ai microfoni dei media ufficiali nerazzurri, il capitano ha fatto il punto sulla situazione del club e non solo.

Gomez: “Ci attende altra grande stagione. In Argentina tutti parlano dell’Atalanta”

“Abbiamo riposato un po’. Dovevamo ricaricare le energie per iniziare la nuova stagione. Siamo pronti e sono convinto sarà un’altra grande annata”, ha detto Gomez. “La passata annata? Non me la immaginavo così. Io nel team Uefa Champions League? Per me è stata una grandissima soddisfazione, ma devo ringraziare tutti i miei compagni e lo staff che mi ha permesso di trovare la miglior forma. Sono veramente contento di quel che abbiamo fatto, è stata una stagione fantastica, vissuta fino all’ultimo momento”. “La partita che mi ricordo meglio e la più importante? Quella che più ricordo è quella contro la Dinamo Zagabria, a San Siro, in Champions League. Forse da lì è cambiato tutto, vincendo quella gara abbiamo avuto l’opportunità di giocarci dopo il passaggio agli ottavi, me la ricorderò per sempre”.

“Atalanta in tutto il mondo dopo questa Champions? Sì, anche da me in Argentina parlavano tutti dell’Atalanta, di come gioca e dei gol che facciamo”, ha proseguito Papu Gomez. “Per noi è un grande orgoglio, specialmente per noi che stiamo qui da tanti anni, prima lottavamo per la salvezza e adesso giochiamo per grandi traguardi. Siamo cresciuti tutti, dalla squadra alla città, è una grandissima soddisfazione”.

“I nostri obiettivi? Sono sempre gli stessi, dobbiamo cercare di migliorarci. Sappiamo che migliorare la stagione scorsa sarà durissima (ride, ndr) ma cercheremo di farlo. Dobbiamo tenere l’Atalanta ad alti livelli e portarla in Europa. Vogliamo fare godere i nostri tifosi”. E a proposito dei tifosi: “Ci mancano. Ci manca lo stadio pieno, la curva piena. Speriamo possano tornare presto”. “Gasperini? L’ho visto. Siamo entrambi abbronzati (ride ndr). Siamo carichi per iniziare”.

