Papu Gomez: “C’era chi voleva vedermi sparire. Atalanta? Mi annoio. So che farà 3-4 gol ogni volta”

L'ex calciatore nerazzurro tra passato e presente

LA DEA - "L'Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero", ha detto il Papu Gomez sulla squadra di Gasperini. "Altre sfide le guardo con un po' di nostalgia perchè ho vissuto sette anni a Bergamo e il mio cuore resta lì. Mi manca la passeggiata in città alta, oppure andare a mangiare dai miei amici". Ancora sull'addio alla Dea: "Sapevo che c'era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come l'Arabia Saudita o la MLS. Sinceramente non potevo finire male la mia carriera in campionati 'scarsi'. L'anno scorso sono stato votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra".