Papu Gomez, non solo team Uefa Champions League: eletto giocatore della stagione dell’Atalanta

Alejandro Papu Gomez è stato decretato Player of the Season 2019-2020 per l’Atalanta. Un riconoscimento che si aggiunge all’inserimento nella rosa dei migliori calciatori della Champions League scelta dalla Uefa. I tifosi di Bergamo hanno deciso di premiare il proprio capitano che fino all’ultimo si è giocato il “trofeo” con Josip Ilicic, altro finalista.

Papu Gomez eletto Player of the season 2019-20

Attraverso i voti arrivati sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dell’Atalanta, i tifosi hanno deciso di votare il capitano nerazzurro. Il Papu, già nominato Man of the Month atalantino di novembre e dicembre ed essere stato inserito tra gli MVP del campionato dalla Lega Serie A quale miglior centrocampista, si aggiudica anche quest’altra ambita posizione frutto di un’annata conclusa con 8 gol, 16 assist (14 in Serie A, secondo solo a Luis Alberto) e 27 passaggi chiave (5° in Serie A), 3.610 minuti giocati e 46 presenze su 48 che lo fanno diventare il giocatore più utilizzato da mister Gasperini.

Sul sito dell’Atalanta il comunicato che descrive i numeri di Gomez e si conclude con un “Complimenti, capitano!”.

