Papu Gomez si allena da solo e Di Maria… lo prende in giro su Instagram

Situazione complicata per Alejandro Papu Gomez che sta vivendo queste settimane da separato in casa con la sua Atalanta. L’argentino sembra destinato a partire da Bergamo con diverse squadre italiane pronte a tentare il colpo. Sui social il numero 10 nerazzurro ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram dove si mostra da solo sul campo di allenamento.

Tra i commenti, ecco quello esilarante del connazionale Angel Di Maria. El Fideo del Psg ha scritto al Papu: “Questo è quello che ti rimane”, con tanto di risata per prenderlo in giro. Pronta al risposta di Gomez che non potendo ribattere ha usato alcune emoticon che mostrano il suo stato un po’ sconsolato per la situazione creatasi alla Dea.