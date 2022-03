Paquetà, dal campo al tetto di casa: si trasforma in Spider-Man per suo figlio

Il gesto del calciatore del Lione ed ex Milan per suo figlio

Di solito siamo abituati a vederlo sul terreno da gioco ad illuminare le partite con i suoi tocchi di classe o le sue reti. Questa volta Lucas Paquetà ha stupito tutti in altro modo. In maniera particolare ha reso felice suo figlio. In che modo? Facendogli una sorpresa davvero unica.

Come mostrato sui social dalla compagna dell'ex Milan, il brasiliano si è travestito da Spider-Man per fare una sorpresa di compleanno al piccolo. "Dopo due viaggi a Disneyland senza riuscire a incontrare Spider-Man, oggi si è presentato qui a casa... e questo incontro non avrebbe potuto essere più bello. È stato davvero fantastico", ha scritto la moglie di Paquetà su Instagram. Con grande eleganza e atletismo, nel filmato si vede il calciatore del Lione muoversi sul tetto di casa e fare alcuni salti per impressionare, positivamente, il piccolo. Il bambino, per nulla spaventato, è rimasto sorpreso e felice e si è lasciato andare ad alcuni teneri abbraccia per il suo eroe...