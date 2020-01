Paquetà, il retroscena dopo Milan-Udinese: visitato in clinica per attacco d’ansia

Si aspettava ben altra stagione, ma Lucas Paquetà è stato vittima di un’annata fin qui più di bassi che di alti da parte del Milan. Il brasiliano ha vissuto momenti altalenanti dal suo approdo in rossonero. Prima titolarissimo, poi piano piano sparito da ogni radar.

Adesso, secondo quanto riporta La Repubblica, il giocatore soffrirebbe pure di attacchi d’ansia. Secondo quanto si apprende, il brasiliano dopo la gara contro l’Udinese dello scorso turno di campionato, sarebbe stato colto da un malore dovuto alla troppa agitazione. Dopo una prima visita nella sala medica di San Siro con esito positivo, quella in clinica con i medici che hanno dovuto rassicurare Paquetà sulle sue condizioni prima di rimandarlo a casa. L’assenza dal terreno di gioco e le voci di mercato, in tal senso non aiutano il calciatore che dovrà fare di tutto per superare questo duro momento.