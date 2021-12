Paquetà positivo al Covid: la conferma sui social

Il fantasista brasiliano è a Dubai e non potrà tornare fino al prossimo tampone negativo

L’ex Milan Lucas Paquetà è uno dei sette calciatori dell’Olympique Lione risultati positivi agli ultimi test fatti effettuare dal club francese. La conferma sul centrocampista brasiliano è arrivata in queste ore dopo che il noto media transalpino L’Equipe aveva dato la notizia spiegando come il fantasista fosse rimasto bloccato negli Emirati Arabi dove si era spostato per i festeggiamenti di fine anno.