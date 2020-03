Para tre rigori e segna il gol decisivo: il portiere esulta come Ronaldo

Entrare e cambiare la partita è da campioni veri. Non è dato sapere se Daan Reiziger diventerà una stella di livello mondiale, ma è indubbiamente l’eroe del momento in Youth League. E’ l’uomo della provvidenza per l’Ajax, che accede ai quarti di finale dopo aver battuto ai rigori l’Atletico Madrid. Il giovane portiere è subentrato al 93′ per scelta tecnica, con John Heitinga che ha deciso di mandalo in campo al posto del titolare Calvin Raatsie, con un azzardo degno di quello di Louis Van Gaal ai Mondiali 2014. E ai calci di rigore Reiziger si è esaltato parando ben tre conclusioni. Come se non bastasse è stato lui a realizzare il penalty della qualificazione, trafiggendo il collega Saldana ed esultando come Cristiano Ronaldo.