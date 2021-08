Paraguay, Dahiana Bogarin MVP della partita riceve batteria di pentole: è polemica

Polemiche per il premio dato alla giocatrice

Grandi polemiche in Paraguay dopo che la calciatrice anche della Nazionale Dahiana Bogarin ha vinto il premio di MVP del match tra Olimpia e Guaraní . Il motivo però non sta tanto nella sua elezione come migliore giocatrice della gara besì per il riconoscimento che ha ricevuto. Infatti, la 20enne si è vista consegnare una batteria di pentole . Un regalo che è stato definito come maschilista ed ha sollevato davvero tante polemiche.

MVP - Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando l'Olimpia di Dahiana Bogarin ha battuto le rivali del Guarani per 3-1. Al termine della gara, ecco l'elezione della ragazza come MVP e anche il riconoscimento della "discordia". Mai prima di quel momento era stato assegnato un set di pentole a chi veniva scelto come miglior atleta della partita nonostante lo sponsor della squadra fosse appunto la casa produttrice dell'oggetto in questione. Ecco il perché di diverse polemiche nel Paese e via social. La news è arrivata in Europa solo adesso e ha fatto molto discutere.