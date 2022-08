Paredes, alla tv fa il tifo per… Di Maria: Juventus più vicina

Indizio di mercato in casa Juventus con il centrocampista del Psg che fa il tifo per il connazionale...

Il calciatore, durante Juventus-Sassuolo di ieri notte, match valido per la prima giornata di Serie A, ha postato su Instagram una storia che, con il mercato apertissimo, sembra più che mai un messaggio per i tifosi bianconeri.

L'argentino ha immortalato il momento del vantaggio bianconero segnato dal connazionale e amico Angel Di Maria. I complimenti al Fideo sembrano però anche un modo per far capire la sua voglia di trasferirsi in bianconero. Da settimane, infatti, la squadra di Allegri lo vuole e lui, non esattamente al centro dei piani del club e di mister Galtier, vorrebbe cambiare aria.