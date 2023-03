Paredes e il futuro: “Juventus? Ecco dove voglio finire la mia carriera”

Intervenuto in diretta Twitch con SportsCenter in Argentina, il centrocampista della Juventus arrivato in prestito dal Psg, Leandro Paredes ha parlato del suo futuro e di dove spera di finire la sua carriera. A quanto pare il calciatore argentino ha le idee piuttosto chiare sul club dove vorrebbe andare a giocare.

Sull'attualità, Paredes ha detto: "Sono nel pieno della mia carriera, qui sto bene come si trova bene la mia famiglia", il commento a proposito della vita alla Juventus, a Torino. Eppure, questo non vuol dire che proseguirà in Italia e neppure in Europa.