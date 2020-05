Paredes racconta: “Quell’incidente in cui ho temuto di morire…”

Leandro Paredes si racconta e lo svelando anche un retroscena davvero spaventoso riguardo una notte in compagnia degli ex compagni della Roma Perotti e Iturbe. L’attuale centrocampista del Psg ha parlato a Tyc Sports di un incidente che solo per pura fortuna non si è trasformato in tragedia.

MORTE – “Io, Perotti e Iturbe tornavamo dal concerto di Ozuna, eravamo in compagnia delle nostre mogli. Ognuno con la propria vettura”, ha raccontato Paredes. “Era tardi e non c’era nessuno per strada. Allora, ad un semaforo rosso decidiamo di attraversare. La strada era deserta, ma proprio quando sto superando l’incrocio vedo una macchina arrivare verso di me. Ho provato a frenare e mi sono buttato sulla destra, ma dietro di me c’era Iturbe che guidava il suo SUV. Io avevo un’auto piccola e ho temuto potesse schiacciarci”. E ancora: “Ho pensato di morire. Nel tentativo di schivarmi, la macchina di Iturbe è finita su due ruote e la moglie quando è uscita si è infuriata e ha detto che eravamo dei matti. Non è finita in tragedia solo per caso”.