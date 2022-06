Paredes: “Se vincessimo il Mondiale sarei più felice per Messi che per me”

Un legame unico quello tra l' Argentina e Lionel Messi , ma anche e soprattutto tra tutti i compagni e La Pulce. La conferma è arrivata dalle recenti dichiarazioni di Leandro Paredes a Radio La Red. Parlando del prossimo Mondiale in Qatar, il centrocampista del Psg, con un passato anche in Italia, ha ammesso che avrebbe sentimenti davvero importanti in caso di vittoria, più per il sette volte Pallone d'Oro che per se stesso.

"AMORE" - "Se vincessimo la Coppa del Mondo in Qatar, sarei più felice per Messi che per me stesso", ha esordito Paredes. "Noi tutti speriamo che non sia il suo ultimo Mondiale. È difficile lasciar passare altri quattro anni per giocare una Coppa del Mondo. Tutti hanno la possibilità di essere campioni del mondo. Noi ci proveremo". E ancora sulla Pulce: "A livello personale sento il supporto del mister e della squadra ma non sono indiscutibile per la squadra. L’unico titolare certo è Leo Messi. Il resto di noi deve dimostrare di essere al livello della nazionale. Dibu, Cuti, Rodri, Gio e Lautaro stanno facendo bene da molto tempo. Ma solo Messi è unico e indiscutibile".