Parma, Buffon presente e non solo. Krause: “Risorsa anche per il futuro…”

Il presidente del club ducale sul portiere italiano

Nel corso dell'interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera , il patron del Parma Kyle Krause ha voluto sottolineare, ancora una volta, il ruolo importante di Gianluigi Buffon all'interno della squadra, sia in chiave dell'attuale campionato sia in ottica futura.

STAGIONE - "La situazione attuale non è ideale, ma il mio impegno è a lungo termine. Abbiamo dovuto fare molti cambiamenti dal lato sportivo da quando ho acquistato il club quindici mesi fa. E con il cambiamento di tante componenti, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per essere realizzati. Ma non troppo tempo", ha spiegato Krause .

BUFFON - Sguardo poi al portierone italiano: "Buffon? È un modello per tutti noi, un leader nello spogliatoio ma anche un mentore per la crescita dei giovani giocatori della nostra squadra. È un portiere, un leader e un uomo fantastico. È anche molto legato ai nostri tifosi e comprende l’importanza di coinvolgerli in ciò che stiamo cercando di fare. Capisce cosa stiamo costruendo a Parma. La sua passione si può vedere ogni giorno. Penso che ogni club del mondo vorrà Gigi. Ha una grande personalità, è un vero professionista e ha un’esperienza davvero preziosa. È una grande risorsa per noi in questo momento e può contribuire ancora di più in futuro".