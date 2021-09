Parma, Buffon: “Sto bene e sono ancora forte. Serie A da raggiungere bella sfida”

Parla il portiere dopo la sconfitta in campionato

Intervenuto ai microfoni di Sky, Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato dopo il ko con la Cremonese in campionato soffermandosi anche sul suo stato di forma e le ambizioni personali e del club in chiave promozione in Serie A.

MOMENTO - "La Serie B l'ho trovata molto migliorata dal punto di vista tecnico e caratteriale. Quando ero alla Juve, le altre squadre approcciavano alla gara quasi rassegnate. In questo caso invece approcciano alle partite con tanto veleno, soprattutto inizialmente, per cercare di crearsi un piccolo vantaggio", ha detto Buffon. "La Serie A è l'obiettivo? E' una bella sfida, è una cosa che mi sta prendendo tanto e che mi sta piacendo tanto. Sono contento di aver fatto questo tipo di scelta: nella mia carriera ho sempre fatto le scelte più complicate. Questa decisione la riprenderei mille volte".

PERSONALE - Il portiere ducale ha poi parlato della sua forma fisica e mentale: "Sono anche dimagrito? Sì, io sto molto bene, altrimenti non giocherei. Almeno sino ad ora, sto dando il mio contributo. I luoghi comuni li cavalcano tutti e li galoppano, però poi parla il campo, e quando vado in campo penso che qualcosa di diverso dagli altri riesco a farlo. E a me interessa quello, i luoghi comuni non mi riguardano e li lascio a qualcun altro".

FORTE - "Vedendo le difficoltà di Szczesny alla Juventus ho rimpianti? Assolutamente no, io ho fatto la mia scelta a gennaio dell'anno scorso, perché mi reputavo e mi reputo ancora forte e sarebbe stato un peccato stare in panchina. Questo a prescindere da qualsiasi altro portiere potessi avere davanti. E' una questione di rispetto nei confronti di me stesso, penso di essere stato chiaro ed educato con tutti. Io credo che la Juve in questi anni abbia scelto il portiere più giusto per sostituirmi, al di là di questo momento in cui è stato attaccato, secondo me anche ferocemente".